Спор о взыскании со Сбербанка 1,4 млрд руб. за бренд PayQR добрался до Верховного суда

Компания ФИТ обжаловала в Верховном суде (ВС) РФ отказ взыскать компенсацию со Сбербанка (MOEX: SBER) из-за нарушения прав на товарный знак PayQR.

Спор тянется с 2016 года, когда ФИТ зарегистрировала права на название платежного сервиса PayQR как товарные знаки. Сбербанк вел переговоры с компанией в 2016–2017 годах, но позже запустил собственные продукты — SberPay QR и «Плати QR». Это стало причиной подачи иска ФИТ к банку о нарушении прав на товарные знаки и взыскании компенсации. В апреле 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал истцу. Но 9-й арбитражный апелляционный суд 20 февраля обязал банк выплатить компенсацию в 1,445 млрд руб. Однако уже 13 марта 2026 года Суд по интеллектуальным правам (СИП) в порядке кассации полностью отклонил иск ФИТ (см. «Ъ» от 15 марта). Кроме того, судья апелляционной коллегии, удовлетворившей ранее иск ФИТ, и председатель этого суда подали в отставку, их полномочия были прекращены.

13 мая ФИТ подала жалобу в ВС, оспаривая отказ. Истец ссылается на слишком быстрое рассмотрение тяжбы кассацией — СИП вынес решение до истечения двухмесячного срока на обжалование и в нарушение 15-дневного периода на извещение стороны о заседании. Кроме того, по мнению ФИТ, суды «проигнорировали доктрину обратного смешения», при которой из-за масштабного присутствия крупного игрока потребитель ошибочно воспринимает товарный знак первоначального правообладателя как принадлежащий этому игроку. Именно так, по мнению истца, поступил Сбербанк, добавив к PayQR слово Sber. Институт сосуществования обозначений, согласно жалобе, здесь неприменим, так как у банка не было зарегистрированных товарных знаков на спорные наименования. ФИТ просит ВС направить дело на новое рассмотрение.

Представляющая интересы ФИТ адвокат Ольга Савина надеется, что ВС полноценно рассмотрит это дело, считая, что иначе «рынок товарных знаков останется без правовой защиты». Этот кейс, по ее мнению, «опровергает всю предыдущую подобную судебную практику».

«Ъ» обратился за комментариями в Сбербанк.

Ян Назаренко