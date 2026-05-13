В Ярославле предложили переименовать «Дом Дружбы "Ярославль – Пуатье"» путем избавления от упоминания французского города. Об этом сказал председатель экономической комиссии Константин Шлапак на заседании 13 мая.

Господин Шлапак добавил, что этот вопрос уже обсуждался на экспертном совете.

«Прозвучало предложение переименовать Дом российско-французской дружбы в Дом дружбы просто. Это более правильно, потому что мы сейчас дружим со всеми, за исключением французов. И антураж этого помещения больше должен быть настроен на города-побратимы, с которыми мы реально дружим»,— сказал господин Шлапак.

Отдельного юридического лица «Дом Дружбы "Ярославль – Пуатье"» не существует. Наследником направлений работы Дома Дружбы в части преподавания иностранных языков и организации мероприятий в области международного сотрудничества, а также его библиотеки уникальных изданий является АНО «Центр развития туризма и международного сотрудничества» (Ярославский ТИЦ — туристско-информационный центр), пояснил директор организации Олег Непоспехов.

«В своей работе мы используем словосочетание "Дом Дружбы", в частности на афишах. Потому что люди привыкли к этому словосочетанию, и оно очень хорошо звучит. В этом году мы будем праздновать день рождения Дома Дружбы, потому что 25 лет назад здание на Богоявленской площади, 8 стало служить людям. Деятельность Дома Дружбы — экскурсии, программы, туристско-краеведческие лектории — объединяет ярославцев и гостей города, туристов, поэтому такое название нам очень к лицу»,— прокомментировал Олег Непоспехов.

Он добавил, что на официальных страницах названия «Дом Дружбы "Ярославль – Пуатье"» нет.

Соглашение о создании «Дома Пуатье», или «Дома Дружбы Ярославль – Пуатье» в Ярославле было подписано в июле 1998 года мэром Ярославля Виктором Волончунасом и мэром французского города Пуатье Жаком Сантро. Целью создания «Дома Дружбы» служило распространение французского языка и культуры. В рамках создания организации стороны договорились о совместной реконструкции исторического здания №8 на Богоявленской площади в Ярославле, в котором и расположился «Дом Дружбы». Отреставрированное здание было открыто 14 июля 2001 года. Там же сейчас находится Ярославский ТИЦ.

Алла Чижова