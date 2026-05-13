Необъяснимые заморозки

Стали известны подробности исковых требований Венгрии, которая добивается в Суде ЕС отмены регламента, запрещающего перевод замороженных российских активов обратно в Россию и устанавливающего, по сути, их бессрочную блокировку. Этот же регламент в Общем суде ЕС оспаривает и ЦБ РФ. По мнению Будапешта, Совет ЕС выбрал неверное основание для этих санкций — статью о чрезвычайных экономических мерах. Юристы полагают, что исход венгерского дела, инициированного еще при Викторе Орбане, может как усилить, так и ослабить позиции Центробанка. Впрочем, новые власти страны могут иск и вовсе отозвать.

11 мая в официальном журнале Евросоюза были опубликованы выдержки из иска Венгрии, оспаривающей санкционный антироссийский Регламент 2025/2600 от 12 декабря 2025 года. Иск был подан в Суд ЕС 9 марта, но доводы истца стали известны только сейчас.

Этим регламентом Совет ЕС «временно» запретил любые переводы в РФ замороженных на территории Евросоюза активов Банка России. Общая сумма заблокированных там российских активов на конец 2025 года составляла около €200 млрд. Совет назвал это срочной мерой для ограничения ущерба, причиняемого экономике ЕС военными действиями России на Украине.

Смысл регламента — сделать заморозку российских суверенных активов независящей от обычного продления санкций, где требуется единогласное одобрение всех стран—членов союза и где Венгрия или Словакия могли бы наложить вето.

В выдержках из иска приводятся три группы правовых доводов. Первая группа связана с выбором ненадлежащего правового основания для принятия антироссийского Регламента 2025/2600. Так, Венгрия не согласна с применением ст. 122 Договора о функционировании Евросоюза (ДФЕС) и указывает, что «отсутствует ситуация внезапного кризиса», в которой ее могли бы использовать. Кроме того, по заявлению истца, регламент вводит санкции, которые должны быть приняты на основании ст. 29 Договора о Европейском союзе (ДЕС) и ст. 215 ДФЕС. Будапешт также считает, что отсутствует прямая связь между экономической ситуацией в ЕС и мерами из спорного регламента, что не позволяет применить ст. 122. Последний аргумент из первой группы сводится к тому, что принятые меры не имеют ограничения во времени, хотя этого требует ст. 122, и их цель несовместима с выбором этой статьи в качестве правового основания.

Вторая группа доводов связана с возможным нарушением принципа правовой определенности. Наконец, третья группа правовых возражений сводится к тому, что Совет ЕС, по мнению Будапешта, не обосновал надлежащим образом мотивы и причины принятия таких мер, чего требует ст. 296 ДФЕС.

Это уже третий иск Венгрии, касающийся антироссийских санкций. В феврале 2026-го Венгрия через Суд ЕС потребовала аннулировать Регламент 2026/261 от 26 января 2026 года, ограничивающий ввоз в союз российского газа и нефти. А в августе прошлого года правительство Венгрии подало иск об отмене решений Совета ЕС от мая 2024 года и протокола Европейского фонда мира EPF от февраля 2025-го о направлении доходов от замороженных российских активов на военную поддержку Украины. Оба эти требования пока не рассмотрены судом.

А был ли кризис

В марте Суд ЕС зарегистрировал иск российского ЦБ, в котором оспаривается тот же Регламент 2025/2600, вводящий бессрочную блокировку российских активов на территории Евросоюза (см. “Ъ” от 3 марта и от 13 апреля). Юристы отмечают, что доводы исков Банка России и Венгрии отчасти похожи, но эти дела вряд ли могут быть объединены, так как рассматриваются разными инстанциями. Иск ЦБ подан в Общий суд ЕС (первую инстанцию), а иск Венгрии — в Суд справедливости (вышестоящую инстанцию). Если высшая инстанция вынесет решение по иску Будапешта раньше, оно станет обязательным для нижестоящего суда, поясняет руководитель корпоративной практики юрфирмы a.t.Legal Олег Карьков.

Иск Венгрии может косвенно усилить позицию ЦБ, так как регламент теперь оспаривается государством—членом ЕС, что придает спору институциональный вес, полагает управляющий партнер АБ «Гребельский и партнеры» Александр Гребельский.

С ним согласна старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Ирина Ротачкова: «Если Суд ЕС согласится с доводами Венгрии и признает регламент недействительным, он автоматически утратит силу для всех». Старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян полагает, что у Венгрии есть шанс признать бессрочную блокировку активов неправомерной из-за нарушения процедуры, но это не исключает принятия позднее тех же ограничений, но уже при единогласном одобрении стран ЕС. Если же суд отклонит иск Венгрии и признает ст. 122 ДФЕС допустимой основой для заморозки активов, это ослабит доводы ЦБ и создаст прецедент для применения чрезвычайных мер без политического единогласия, предупреждает Олег Карьков.

Распоряжение нашими суверенными активами… какими бы уловками это в Брюсселе ни пытались оправдать, речь идет об откровенном воровстве — Мария Захарова, официальный представитель МИД России, 13 декабря 2025 года

Господин Касумян считает позицию венгерской стороны более сильной, поскольку политический аспект здесь важнее экономического. Он согласен с доводами Венгрии об отсутствии в ЕС ситуации «внезапного кризиса» (поскольку события, приведшие к блокировке активов, начались задолго до принятия регламента в декабре 2025 года) и о том, что заморозка активов суверенного государства не улучшит экономическую ситуацию в ЕС. Впрочем, Совет ЕС может заявить, что «текущая обстановка и санкционное противостояние создали кризисную ситуацию, которую было сложно предугадать», а заморозку активов квалифицировать как ответ на дестабилизацию рынков, допускает Ирина Ротачкова.

Наиболее значимыми юристы называют доводы Будапешта о санкционном характере меры и ее неограниченность во времени.

Ст. 122 ДФЕС предназначена для временного, экстренного реагирования, а регламент фактически закрепляет бессрочную блокировку активов, связывая прекращение режима с неопределенными будущими условиями (окончание СВО и выплата репараций), поясняет Александр Гребельский: «В этом Венгрия может видеть главное противоречие, так как через чрезвычайную норму был создан режим, который по своей конструкции ближе к постоянной санкционной мере».

Впрочем, стоит учесть, что иск был подан еще при правительстве Виктора Орбана. С учетом смены власти в Венгрии господин Касумян допускает, что страна, возможно, изменит свою позицию по заморозке российских активов, и не исключает, что иск может быть отозван.

Варвара Кеня, Анна Занина