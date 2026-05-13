В Баку приговорили еще двух задержанных летом прошлого года россиян

Суд в Баку приговорил к трем годам заключения россиян Игоря Заболоцких и Ильнура Валитова, передает азербайджанское агентство APA. Они были арестованы летом прошлого года по обвинению в киберпреступности.

Обвиняемым было предъявлено обвинение по статье о легализации имущества, нажитого преступным путем (193-1.3.2 УК). По данным следствия, россияне легализовали 98 тыс. манатов (около 4,2 млн руб.), полученных путем киберпреступности.

Россиян-сотрудников IT-компаний арестовали в конце июня 2025 года. Всего по подозрению в организации наркоторговли и киберпреступлениях было задержано восемь человек. 30 июня в Баку задержали главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Журналистов отпустили в октябре. В декабре в МИД России заявили, что в Баку остаются 11 задержанных россиян. Первым приговорили задержанного россиянина Александра Вайсеро. Он получил четыре года колонии.