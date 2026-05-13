Трудящиеся с мячом

Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro) объявила о том, что одержала знаковую победу в деле защиты интересов игроков. Точнее, ее одержал французский Национальный союз профессиональных футболистов (UNFP), которому удалось добиться от Европейского комитета по социальным правам признания допустимой жалобы на отсутствие базовых гарантий защиты благополучия игроков, которая теперь может быть рассмотрена по существу. FIFPro уже давно ведет борьбу за пересмотр календаря соревнований в сторону уменьшения количества матчей, но сталкивается с противостоянием руководящих футбольных структур планеты, создающих новые турниры и расширяющих имеющиеся. На этом фоне отношения между FIFPro и Международной федерацией футбола (FIFA) окончательно испортились.

Президент FIFA Джанни Инфантино и глава FIFPro Серджо Макри

Фото: Eva Marie Uzcategui / FIFA / Getty Images Президент FIFA Джанни Инфантино и глава FIFPro Серджо Макри

Международная ассоциация профессиональных футболистов сообщила на своем официальном сайте о том, что одному из ее крупнейших членов, UNFP, удалось добиться важной победы.

Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) — орган Совета Европы, контролирующий соблюдение Европейской социальной хартии, которая гарантирует социально-экономические права, признал допустимой коллективную жалобу, поданную UNFP. В ней утверждается, что во Франции нарушаются гарантированные социальной хартией права футболистов.

Это открывает путь к рассмотрению дела по существу. Против признания жалобы допустимой выступало правительство Франции, ссылавшееся на то, что не является стороной спора, поскольку «предполагаемые нарушения трудовых прав находятся в ведении частных спортивных организаций», таких как Международная федерация футбола (FIFA) и Федерация футбола Франции (FFF).

Раньше такой аргумент срабатывал — попытки других национальных профсоюзов добиться рассмотрения их жалоб по существу ничего не давали. Но в этот раз ЕКСП постановил, как указано в сообщении FIFPro, что «национальные правительства несут ответственность за обеспечение основополагающих прав трудящихся в пределах своей юрисдикции независимо от того, управляет ли отраслью частная организация».

В FIFPro назвали это решение «прецедентным» для всей индустрии. Структура призвала другие европейские профсоюзы привлечь футбольные власти к ответственности за «системные провалы», которые «ставят коммерческие интересы выше безопасности игроков».

Если UNFP удастся добиться от властей Евросоюза предписания привести футбольное хозяйство Франции в соответствие с общими нормами, это повлияет не только на французский чемпионат. Это откроет путь к удовлетворению аналогичных жалоб профсоюзов других стран и в итоге может вынудить международные футбольные структуры действительно пересмотреть календарь. А он сверстан на годы вперед, и под него законтрактованы миллиарды. Например, от реализации прав на телетрансляции.

В центре противостояния стоит битва за контроль над таким важным параметром, как формирование календаря международных соревнований. FIFA, как и входящие в нее континентальные конфедерации, полагает, что составление календаря, а значит, и влияние на то, какие турниры вообще могут проводиться, находится сугубо в ведении футбольных структур. Позиция же FIFPro заключается в том, что футбольные власти не могут бесконечно в погоне за прибылью нагружать игроков, раздувая календарь.

О том, что на многих топовых футболистов выпадает наносящая урон здоровью нагрузка, FIFPro говорит постоянно. Ежегодно по завершении сезона структура публикует отчет на эту тему. Последний датирован осенью прошлого года и относится к сезону-2024/25.

У FIFPro есть шкала, разработанная совместно со специалистами по спортивной медицине и физиологии. В ней умеренным считается диапазон от 25 до 39 матчей за сезон.

Начиная с 40 идет зона «высокой нагрузки», с 55 — «чрезмерной», когда риск травм огромен. Практически половина — 49% — игроков в сезоне-2024/25 попали в две последние ниши. Немало футболистов провели за сезон, по ходу которого и появился де-факто новый турнир (клубный чемпионат мира прошел в обновленном, на 32 команды, формате), и случилась реформа еврокубков, также увеличившая нагрузку на игроков, более 70 матчей.

Этим летом состоится чемпионат мира по футболу. В нем вместо прежних 32 национальных сборных выступят сразу 48. То есть и следующий отчет FIFPro наверняка зафиксирует наличие чрезмерной нагрузки на футболистов.

Из-за длящегося уже несколько лет противостояния отношения между FIFA и FIFPro окончательно испортились.

Глава FIFPro Серджо Макри не раз публично обвинял президента FIFA Джанни Инфантино в «автократии». В ответ FIFA заявляла, что FIFPro — непрозрачная организация, склонная к шантажу. Масла в огонь подлило и появление в конце апреля альтернативного профсоюза — Международной ассоциации футболистов (AIF). Формально это независимая структура, но в FIFPro ее воспринимают как карманный профсоюз FIFA. Процессу урегулирования отношений между FIFA и FIFPro последние события никак не содействуют.

Александр Петров