«Корпорация Галактика» вложила 350 млн руб. в новый продукт

Российский разработчик систем управления предприятием «Корпорация Галактика» готовится представить новый продукт на рынке ERP — программного обеспечения для управления бизнес-процессами. Об этом сообщил в интервью «Ъ» гендиректор компании Алексей Телков.

«Мы представим рынку совершенно новый продукт на рынке ERP, причем, не только на российском, но и на мировом»,— сказал господин Телков. Продукт получил название «Галактика Сверхновая».

Компания инвестировала в разработку «Галактики Сверхновой» 350 млн руб. — около 15% выручки за 2025 год. Детали продукта Алексей Телков не раскрыл. Официально «Галактику Сверхновую» представят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая пройдет с 18 по 23 мая в Нижнем Новгороде.

