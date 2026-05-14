«Вымпелком» запустил 5G в роуминге

«Вымпелком» запустил 5G в международном роуминге, рассказали “Ъ” в компании. Роуминг охватывает самые популярные туристические направления и 80% пользователей услуг оператора за рубежом, добавили в компании.

«Связь пятого поколения работает для клиентов оператора в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Армении, Грузии, Турции, Китае, Таиланде, ОАЭ, Египте, США и других странах — всего их уже больше 30»,— говорят в пресс-службе компании.

Первые коммерческие сети 5G в мире появились в 2019 году. В Минцифры же ожидают коммерческий запуск 5G в России в 2026 году. Ранее “Ъ” писал, что операторы связи обсуждают с Минцифры возможность выделения частот для 5G без проведения аукциона при выполнении определенных требований — в частности, рассматривается обязательство по покрытию городов-миллионников сетью до 2031 года.

Алексей Жабин