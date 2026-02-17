Поколение миллионников

Операторы связи обсуждают с Минцифры возможность выделения частот для 5G без проведения аукциона при выполнении определенных требований: в частности, рассматривается обязательство по покрытию городов-миллионников сетью до 2031 года. Собеседники на рынке считают, что проект по строительству 5G в городах с населением более 1 млн человек реально реализовать за пять лет, однако его будет сложно окупить.

Операторы связи обсуждают с Минцифры условия, на которых им будут выделены частоты для 5G, рассказали “Ъ” три источника на телеком-рынке. По словам двух собеседников, построение 5G при первоначальных условиях аукциона и в диапазоне 4,8–4,99 ГГц оказалось нерентабельным. «Операторы не поддержали проведение аукциона, поскольку при расчете его начальной стоимости по существующей методике вложения в приобретение спектра 5G не окупаются не только в период действия лицензий — десять лет, но и в более длительный срок»,— говорит один из них. По словам другого собеседника на рынке, в качестве альтернативы обсуждается распределение полос частот между крупнейшими операторами при выполнении определенных обязательств: «В частности, оперативный запуск сетей 5G в городах-миллионниках, где проблема с перегруженностью сетей стоит наиболее остро. К 2031 году должны быть запущены сети в 16 городах, где проживает более миллиона жителей». В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.

«Первые коммерческие сети связи пятого поколения должны появиться в России в 2026 году»,— сказали “Ъ” в Минцифры. «Сроки и условия выделения частот будут зависеть от результатов обсуждения с заинтересованными ведомствами и операторами связи. Сейчас в том числе обсуждается возможность и сроки покрытия сетями 5G городов-миллионников. Однако финального решения пока нет, вопрос рассматривается с отраслью»,— добавил представитель министерства, напомнив, что ранее при обсуждении выделения частот на аукционе также одним из предполагаемых обременений для операторов было покрытие городов-миллионников сетями 5G к 2031 году.

Приоритетными для 5G в мире считаются частоты 3,4–3,8 ГГц, однако в РФ они заняты силовыми структурами. В 2025 году Минцифры объявило аукцион на частоты для 5G с двумя лотами в полосе 4,8–4,99 ГГц при начальной стоимости лотов в 26,2 млрд руб. и 21,2 млрд руб. Но аукцион был отменен, так как операторы связи его не поддержали. Ранее они оценивали затраты на запуск сети пятого поколения в Москве в сумму от 100 млрд руб. до 106 млрд руб. (см. “Ъ” от 3 июня 2025 года).

Такое обременение выглядит логичным и ожидаемым, считает управляющий партнер «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов: «Покрытие крупнейших городов — это минимальная задача». Он считает, что обеспечить «хорошее покрытие 5G» в крупнейших городах в пятилетний срок возможно. Партнер департамента финансового консультирования ДРТ Антон Шульга добавляет, что при росте затрат на строительство новой выручки у операторов может и не быть много: «Рынок уже довольно сильно насыщен. Отсюда низкая окупаемость таких проектов». «При равных условиях радиус на частотах 4,8–4,9 ГГц меньше примерно на 20–35%, а площадь покрытия одной базовой станции падает в 1,5–2 раза. Как следствие, для обеспечения того же уровня покрытия и качества потребуется примерно в 1,5–2 раза больше базовых станций»,— говорит директор практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Светлана Архипкина.

Если стройка сети будет происходить на иностранном оборудовании, то успеть к 2031 году «вполне реально», считает директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко: «Также вопрос в том, в каком режиме будет работать сеть — 5G Non-Standalone (это технология развертывания сетей 5G, использующая существующую инфраструктуру 4G LTE) или 5G Standalone (архитектуру, функционирующую независимо от 4G LTE). Первый вариант позволит сократить затраты и увеличить скорость разворачивания сети». Тем не менее, добавляет он, из-за высокой стоимости создания сети в мире «пока 5G сложно окупается».

