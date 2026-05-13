Сменился руководитель Ярославского территориального управления СЖД

Ярославское территориальное управление Северной железной дороги (СЖД) возглавил Валерий Зобнин. Соответствующий приказ подписал гендиректор ОАО «Российские железные дороги», сообщили в пресс-службе СЖД.

Фото: Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»

Занимавший этот пост с 2018 года Виталий Васильченко стал первым заместителем начальника СЖД.

Валерий Зобнин родился в Новосибирске, окончил Сибирскую государственную академию путей сообщения. В разные годы работал на инженерных и руководящих должностях в сфере организации железнодорожных перевозок, в управлении Западно-Сибирской железной дороги, в Центральной дирекции управления движением ОАО «РЖД». С 2024 года руководил технологической службой СЖД.

Ярославское территориальное управление СЖД включает Ярославскую и Ивановскую области, а также некоторые районы Костромской области. Это более 2,7 тыс. км развернутой длины железнодорожных путей, сортировочные станции Ярославль-Главный и Иваново, крупная грузовая станция Новоярославская, Даниловский железнодорожный узел.

