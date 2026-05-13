Фильтр-патроны оказались неэффективны в решении проблемы Суринского коллектора

В Ярославле установка фильтр-патронов на пять колодцев ливневой канализации не привела к необходимым показателям очистки стоков, поступающих в Суринский коллектор. Об этом сообщила начальник отдела развития инженерной инфраструктуры и организации коммунальных услуг департамента городского хозяйства Ольга Миронова на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города.

Люк на улице Кооперативной

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из Суринского коллектора ливневой канализации, расположенного около Октябрьского моста, поступают загрязненные стоки в Волгу. Суд обязал мэрию Ярославля обеспечить нормативную очистку сточных вод с улиц города.

В качестве временного решения власти решили установить фильтр-патроны для очистки стоков в три колодца на улице Менжинского и в два колодца на улице Кооперативной. Работы были проведены в 2024 году, но метод оказался неэффективным.

«В июле 2025 года были отобраны пробы и проведен анализ сточных вод. К сожалению, в соответствии с протоколами количественного химического анализа, по некоторым показателям установлено неудовлетворительное значение»,— сообщила госпожа Миронова.

Председатель комиссии Константин Шлапак считает, что установка фильтр-патронов изначально не могла стать решением проблемы.

«Это ерунда вообще. Я примерно представляю технологию очистки сточных вод, но фильтр-патроны не справятся с таким объемом воды»,— прокомментировал господин Шлапак.

Основным же решением проблемы власти изначально видели строительство очистных сооружений в районе Пятницкого съезда. По заказу мэрии была подготовлена проектно-сметная документация. Более 1,5 лет она не могла пройти экспертизу из-за несоответствия техническим критериям. Как сообщила госпожа Миронова, в ходе проектирования стало известно, что разместить очистные сооружения в границах выделенного участка будет невозможно. Контракт был расторгнут.

«Земельные участки, подходящие под строительство очистных сооружений на врезках в Суринский коллектор, в настоящее время отсутствуют»,— сказала Ольга Миронова и предложила отложить рассмотрение вопроса на июнь 2027 года.

Депутаты, участвовавшие в заседании, выразили обеспокоенность тем, что проблема с Суринским коллектором не решается долгие годы. По итогам заседания было принято решение обратиться в областное правительство за помощью, а также рекомендовано в текущем году изыскать земельные участки.

Алла Чижова