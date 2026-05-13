«Местные жители с радостью принимают участие в столичных задумках»

Те, кто часто бывает в Суздале, как я, по художественным делам или по гостям, или по бытовым нуждам, согласится, я думаю, с утверждением, что город это суетный… В выходные тут толпы, слоняющиеся от Кремля к Торговым рядам и дальше, по улице Ленина, от самых московских въездных ворот до выездных на Иваново. Между ними шныряют парадно изукрашенные кареты и грустно цокают маленькие пони с ангельскими крылышками. А с наступлением тепла по речке Каменке поплывут флотилии сапов и прогулочных судов в виде драконов — смешение эпох, костюмов и лиц.

Понятно, что любой, избравший регион местом постоянного или частого пребывания, стремится к максимальной уединенности. И это, как ни странно, возможно. В окрестностях города, в так называемом Суздальском Ополье, где церкви разбросаны буквально на расстоянии взгляда, есть множество древних деревень. Кто-то, как Кидекша еще при Юрии Долгоруком претендовал на звание «собирателя земель русских», кто-то, как Кистыш, является родиной генералиссимуса Суворова, кто-то, как Менчаково, было, по преданию, поместьем Меньшикова.

Деревня Менчаково находится в 6 км от Суздаля, в сторону города ГавПосада, как здесь говорят. Тут стоит церковь конца XVIII века на крутом берегу речки со странным именем Ирмес (к которому так и хочется прибавить слоган «Тотал лук»). Междуречье Ирмеса и Нерли, которую уж точно можно назвать «колыбелью отечественной государственности». Зимуют в деревне 50 человек. Зато есть функционирующий сельский клуб, и это удивительный эскпириенс. Тут проходило торжественное открытие выставки «Переменная облачность», которая открылась в рамках арт-резиденции «Менчаково». Были пирожки с чаем и компотом и песни под электробалалайку. Создатель арт-резиденции «Менчаково» и меценат Владимир Инякин отмечает: «Ландшафт у нас в селе меняется глобально. Пошла волна популярности».

Должен сказать, что местные жители очень лояльно относятся к московским визитерам и с радостью принимают участие в столичных задумках. В частности, на открытии в клубе презентовали ЗИН — открыточно-литературное издание по мотивам воспоминаний менчаковцев.

Дмитрий Буткевич