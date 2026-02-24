Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Новолипецкий меткомбинат добился ареста активов уральского поставщика на 556 млн

Арбитражный суд Белгородской области частично удовлетворил заявление АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», НЛМК) о принятии обеспечительных мер в рамках спора с АО «Уральская сталь». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд постановил наложить арест на денежные средства, включая поступающие на банковские счета, а также на иное движимое и недвижимое имущество АО «Уральская сталь» в пределах суммы основного долга — 556,2 млн руб. Исключением для ареста являются средства для заработной платы, уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

В остальной части ходатайство истца оставлено без удовлетворения. К ней относится требование о взыскании 41,7 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты продукции с последующим начислением по день фактического погашения долга и 3,4 млн руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 4 апреля. Как следует из материалов дела, АО «Стойленский ГОК» требует взыскать с АО «Уральская сталь» 556,2 млн руб. задолженности по договору поставки от 15 апреля 2020 года.

АО «Стойленский ГОК» — одно из крупнейших предприятий России по добыче железной руды. По данным компании, для комбината в общероссийском производстве железорудной продукции составляет 18%. СГОК выпускает железорудный концентрат и окатыши, основным потребителем которых является Новолипецкий металлургический комбинат — головная площадка группы НЛМК Владимира Лисина. Промышленные запасы руды оцениваются в 5 млрд т. Выручка предприятия в 2024 году составила 166 млрд руб., чистая прибыль — 86 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, АО «Уральская сталь» основано в 2005 году и зарегистрировано в Новотроицке Оренбургской области. По собственным данным, один из ведущих поставщиков мостовых сталей российского рынка, штрипса, листового проката из высокопрочной, конструкционной, атмосферо-, коррозионностойкой и судостали, трубной, колесной и рельсовой литой заготовки, крупногабаритных литых изделий и чугуна. Управление осуществляется через ООО УК «Уральская сталь», выполняющее функции управляющей организации с марта 2022 года. В 2024 году выручка АО «Уральская сталь» составила 153,7 млрд руб., что на 5% ниже показателя предыдущего года. Чистая прибыль сократилась более чем в семь раз — с 25,2 млрд до 3,4 млрд руб. В 2022 году владельцем АО стал «Загорский трубный завод» и его бенефициар Денис Сафин.

В октябре 2025 года в Арбитражный суд Белгородской области поступали иски к АО «Стойленский ГОК» со стороны московского ООО «Инженерные системы и сервис». Сумма заявленных требований — 100,7 млн руб. Заседания по ним отложены на 10 марта.

Анна Швечикова