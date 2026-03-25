«Уральская сталь» повторно обжалует арест полумиллиарда по иску НЛМК

АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) предприняло новую попытку оспорить арест 556 млн руб. на своих счетах, введенный в рамках спора с АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина). Как следует из картотеки арбитражных дел, соответствующая жалоба направлена в 19-й арбитражный апелляционный суд.

Изначально апелляционная жалоба АО «Уральская сталь» не была принята к рассмотрению. 19-й арбитражный апелляционный суд вернул ее, указав на нарушение процессуального порядка подачи: документ направили в обход суда первой инстанции.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в феврале Арбитражный суд Белгородской области принял обеспечительные меры по иску АО «Стойленский ГОК» о взыскании долга с АО «Уральская сталь». Суд первой инстанции постановил арестовать 556 млн руб. на счетах ответчика. Следующее заседание по существу спора назначено на 6 апреля.

Общие исковые требования АО «Стойленский ГОК» составляют 601,3 млн руб. Сюда входят основная задолженность по договору поставки 2020 года в размере 556 млн руб., неустойка на 41,7 млн руб., а также расходы по уплате госпошлины — 3,5 млн руб. Заявитель ходатайствовал о наложении ареста всей суммы, однако региональный арбитраж удовлетворил его частично, ограничившись основным долгом — 556 млн руб.

На прошлой неделе основной владелец ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин попросил Федеральный суд Канады вмешаться в процесс снятия с него санкций.

Анна Швечикова