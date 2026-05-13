В Ярославле объяснили отсутствие трансляций матчей «Локомотива» на площади Труда

В Ярославле отказались от трансляций матчей «Локомотива», выступающего в финале Кубка Гагарина, на медиаэкране на площади Труда из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

11 мая прошел первый хоккейный матч в рамках финальной серии. Фан-зоны в городе были открыты на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский». Традиционно трансляции идут и на площади Труда, однако в понедельник матч там не показывали. Ситуация вызвала вопросы у болельщиков, на которые дали ответ в правительстве.

«Трансляции хоккейных матчей на медиаэкране на площади Труда организовано не будет, так как идет процесс приемки работ по благоустройству и на этот период приостановлено действие паспорта безопасности, обязательного для проведения массовых мероприятий»,— прокомментировали в правительстве области.

Там подчеркнули, что оставшиеся две фан-зоны в городе отвечают необходимым требованиям безопасности. Фан-зоны открыты не только в областной столице. Список адресов в округах опубликовало правительство:

Рыбинск — площадь перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;

Рыбинский округ — поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;

Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

Переславль-Залесский — Народная площадь;

Углич — Успенская площадь;

поселок Борисоглебский — Советская площадь;

Ростов Великий — Городской сад;

поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое;

село Брейтово — Дом культуры округа;

Любим — парк «Большое сердце маленького города»;

Мышкин — Успенская площадь;

Гаврилов-Ям — Советская площадь.

Алла Чижова