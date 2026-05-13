В Ярославле объяснили отсутствие трансляций матчей «Локомотива» на площади Труда

В Ярославле отказались от трансляций матчей «Локомотива», выступающего в финале Кубка Гагарина, на медиаэкране на площади Труда из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

11 мая прошел первый хоккейный матч в рамках финальной серии. Фан-зоны в городе были открыты на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский». Традиционно трансляции идут и на площади Труда, однако в понедельник матч там не показывали. Ситуация вызвала вопросы у болельщиков, на которые дали ответ в правительстве.

«Трансляции хоккейных матчей на медиаэкране на площади Труда организовано не будет, так как идет процесс приемки работ по благоустройству и на этот период приостановлено действие паспорта безопасности, обязательного для проведения массовых мероприятий»,— прокомментировали в правительстве области.

Там подчеркнули, что оставшиеся две фан-зоны в городе отвечают необходимым требованиям безопасности. Фан-зоны открыты не только в областной столице. Список адресов в округах опубликовало правительство:

  • Рыбинск — площадь перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;
  • Рыбинский округ — поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;
  • Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
  • Переславль-Залесский — Народная площадь;
  • Углич — Успенская площадь;
  • поселок Борисоглебский — Советская площадь;
  • Ростов Великий — Городской сад;
  • поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
  • Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое;
  • село Брейтово — Дом культуры округа;
  • Любим — парк «Большое сердце маленького города»;
  • Мышкин — Успенская площадь;
  • Гаврилов-Ям — Советская площадь.

Алла Чижова

