В Ярославле объяснили отсутствие трансляций матчей «Локомотива» на площади Труда
В Ярославле отказались от трансляций матчей «Локомотива», выступающего в финале Кубка Гагарина, на медиаэкране на площади Труда из-за работ по благоустройству. Об этом сообщили в правительстве области.
11 мая прошел первый хоккейный матч в рамках финальной серии. Фан-зоны в городе были открыты на Советской площади и на территории КСК «Вознесенский». Традиционно трансляции идут и на площади Труда, однако в понедельник матч там не показывали. Ситуация вызвала вопросы у болельщиков, на которые дали ответ в правительстве.
«Трансляции хоккейных матчей на медиаэкране на площади Труда организовано не будет, так как идет процесс приемки работ по благоустройству и на этот период приостановлено действие паспорта безопасности, обязательного для проведения массовых мероприятий»,— прокомментировали в правительстве области.
Там подчеркнули, что оставшиеся две фан-зоны в городе отвечают необходимым требованиям безопасности. Фан-зоны открыты не только в областной столице. Список адресов в округах опубликовало правительство:
- Рыбинск — площадь перед ДС «Полет», Волжская набережная, 40;
- Рыбинский округ — поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;
- Тутаев — Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
- Переславль-Залесский — Народная площадь;
- Углич — Успенская площадь;
- поселок Борисоглебский — Советская площадь;
- Ростов Великий — Городской сад;
- поселок Некрасовское — площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
- Первомайский округ — Центральный парк поселка Пречистое;
- село Брейтово — Дом культуры округа;
- Любим — парк «Большое сердце маленького города»;
- Мышкин — Успенская площадь;
- Гаврилов-Ям — Советская площадь.