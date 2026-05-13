Силуанов исключил заморозку банковских вкладов россиян

Главные запланированные изменения в налоговой системе России уже приняты. Сейчас власти не рассматривают повышение налогов для граждан и заморозку банковских вкладов. Об этом «РИА Новости» заявил министр финансов Антон Силуанов, комментируя появление в соцсетях сообщений о планируемой заморозке денег на счетах физлиц.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются, — сказал глава Минфина. — Основные изменения в налоговой системе приняты».

Господин Силуанов подчеркнул, что сейчас российская экономика нуждается в иных мерах, правительство готовит предложения, «чтобы сделать бюджет более сбалансированным». Он пояснил, что это — условие макроэкономической устойчивости, и заверил, что непростая задача будет выполнена.

Министр добавил, что последствия охлаждения экономики уже проявляются в виде снижения инфляции и ставок по кредитам.

В предыдущий раз слухи о возможной заморозке вкладов активно обсуждались в конце 2024 года. Центробанк называл саму идею заморозки депозитов абсурдной. Позднее первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский утверждал, что слух намеренно запустили девелоперы и риелторы. В августе 2025 года замглавы ЦБ Алексей Заботкин вновь заявил о невозможности ввода запрета на снятие наличных с вкладов. Он указывал, что такое решение обернется разрушительными последствиями для финансовой системы.