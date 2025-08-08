Банк России: запрет на снятие депозитов приведет к разрушению экономики

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин напомнил о невозможности ввода запрета на снятие наличных с вкладов. Он предупредил, что такое решение обернется разрушительными последствиями для финансовой системы и экономики. Об этом господин Заботкин написал в Telegram-чате регулятора.

Таким образом в Банке России продолжили опровергать слухи о возможной заморозке вкладов россиян ради борьбы с инфляцией. Впервые о таких рисках заявил директор Центра социально-экономических исследований Алексей Зубец. Он сказал об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» еще в ноябре 2024 года. Его слова подхватили Telegram-каналы, и с тех пор в ЦБ не раз заявляли, что регулятор не собирается запрещать снимать деньги. Об этом же говорили в Госдуме.