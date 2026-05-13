Гроза и сильный ветер сохранятся в Ярославской области 14 мая

В отдельных районах Ярославской области днем 14 мая ожидают грозу, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает РСЧС.

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«Во время грозы не пользуйтесь электроприборами и мобильным телефоном! Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно»,— указывается в сообщении РСЧС.

Грозу в регионе прогнозируют второй день подряд. Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в виде дождя продлятся в Ярославле до 15 мая включительно.

Алла Чижова

