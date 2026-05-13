Воронежский бизнесмен снова обжаловал отказ во взыскании 1,8 млрд с партнеров

Банкротящийся воронежский бизнесмен Леонид Арапов подал кассационную жалобу на решения первой и второй инстанций об отказе во взыскании 1,8 млрд руб. с московского ООО «АЛ5 инвест» и его совладельца Сергея Солодова. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Претензия пока не принята к производству.

Арбитражный суд города Москвы еще в 2025 году отклонил иск воронежского ООО «АЛ5 холдинг» Леонида Арапова. Согласно документации, истец посчитал, что из ООО «АЛ5», которым владеют ООО «АЛ5 инвест» (доля 55%; собственники компании — Сергей Солодов и Антон Воронов) и ООО «АЛ5 холдинг» господина Арапова (45%), фактически бесплатно вывели имущество в виде долей связанных компаний в пользу «АЛ5 инвест» и других аффилированных с господином Солодовым организаций.

Столичный арбитраж пришел к следующему выводу: истец не доказал, что Сергей Солодов как гендиректор ООО «АЛ5» действовал не в интересах компании. С этим в начале 2026 года согласился и 9-й арбитражный апелляционный суд.

В феврале 2026-го Арбитражный суд Московского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу на тот момент финансового управляющего Леонида Арапова — Вадима Губерского — на отказ в признании ничтожной сделки по продаже его доли в 4,5% в ООО «АЛ5». Сделка была совершена в рамках банкротства бизнесмена. По ее итогам доля перешла к ООО «АЛ5 инвест» Сергея Солодова и Антона Воронова за 88,2 млн руб. В рамках иска господин Губерский также добивался возврата доли господину Арапову.

В июле 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил Леонида Арапова к семи годам колонии общего режима за мошенничество и растрату (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Суд также удовлетворил гражданские иски к нему на 302,4 млн руб. в сумме. Их подавали ООО «АВА-трейд» (48,1 млн и 199,9 млн) и АО «Русский алюминий» (54,4 млн руб.). В марте 2026 года Мосгорсуд частично удовлетворил жалобу адвоката Арапова и исключил из его приговора формулировку «группой лиц по предварительному сговору» в части растраты. В связи с этим приговор бизнесмена был смягчен до шести лет и девяти месяцев колонии общего режима.

Алина Морозова