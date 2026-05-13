В центре Екатеринбурга открыли памятную доску первому главе Ленинского района

У здания администрации Ленинского района Екатеринбурга прошла церемония открытия мемориальной доски первому главе района Константину Архипову, на которую пришли около 200 бывших и действующих чиновников. Директор литейного дома «Дубровин» Иван Дубровин пояснил, что памятник отлит «в броне на века».

Сын экс-главы района Евгений Архипов отметил, что его отец является одним из немногих людей в Екатеринбурге, которым «настолько благодарны многие и многие, даже не сотни, а тысячи людей». «Это место станет еще одной точкой, проходя мимо которой люди смогут увидеть эту надпись, задаться вопросом "кто это?" и узнать про него. Это то, чего мы и хотим добиться — если мы станем на секундочку чуть-чуть похожими на Константина Евгеньевича и то, как он относился к людям, к своей работе, к тому, что он делал, это будет наша большая победа»,— сказал он.

В церемонии открытия памятной доски также приняли участие вице-мэр Дмитрий Ноженко (глава Ленинского района в 2017-2021 годах), первый вице-спикер гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев, член Совета федерации от Свердловской области Александр Высокинский и действующая глава Ленинского района Элена Беруашвили.

Константин Архипов начал трудовую деятельность в администрации Ленинского района в 1968 году: был мастером, прорабом и главным инженером. Впоследствии он стал заместителем председателя исполкома, а затем председателем (с 1992 года — главой администрации района). Господин Архипов возглавлял район в течение 23 лет. В 2006 году он скончался.

Власти Екатеринбурга решили установить мемориальную доску Константину Архипову в конце марта. В том же месяце в гордуме призвали увековечить память о всех первых руководителях районов города. Депутаты отметили, что чиновники «приняли на себя самый существенный удар» в 1990-ые годы. В апреле в гордуме также потребовали переделать памятную доску господину Архипову, так как в представленной мэрией иллюстрации экс-глава района был «не похож на себя»

