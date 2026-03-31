В Екатеринбурге планируют установить памятные доски всех экс-глав районов города

На заседании комиссии по топонимике при администрации Екатеринбурга, члены которой 27 марта решили установить мемориальную доску бывшему главе Ленинского района Константину Архипову в городе, предложили также увековечить память о всех первых руководителях районов, рассказал председатель думской комиссии по МСУ Дмитрий Сергин («Единая Россия»; ЕР) на совместном заседании с комиссией гордумы по городскому хозяйству. Депутат подчеркнул, что чиновники «приняли на себя самый существенный удар» в 1990-ые годы.

Иллюстрация мемориальной доски бывшему главе Ленинского района Константину Архипову

Фото: Администрация Екатеринбурга Иллюстрация мемориальной доски бывшему главе Ленинского района Константину Архипову

Инициативу также поддержал глава думской комиссии по городскому хозяйству Александр Колесников (ЕР). «Сейчас из первых глав районов живой остался только Сергей Черкасов, глава Орджоникидзевского района, тогда самый молодой был. Остальные, к сожалению, уже не с нами, но они достойны увековечения»,— подчеркнул депутат.

В конце выступления господин Колесников призвал коллег рассмотреть предложения по расширению полномочий районных администраций и выделению им большего объема средств. Он напомнил, что в 1990-ые, когда в Екатеринбурге был риск не справиться с подготовкой к зиме, главы районов и их заместители «очень хорошо отработали». «Давайте мы все-таки подумаем над возвращением каких-то полномочий в районы. Был же порядок. И за киоски они отвечали, и за благоустройство»,— отметил единоросс.

