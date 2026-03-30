В Екатеринбурге установят мемориальную доску экс-главе Ленинского района

В Екатеринбурге установят мемориальную доску бывшему главе Ленинского района Константину Архипову. Решение об этом приняла комиссия по топонимике, сообщили в мэрии.

Константин Архипов проработал в должности главы района 23 года. Он начал трудовую деятельность в районной администрации в 1968 году, занимая должности мастера, прораба и главного инженера. Впоследствии он стал заместителем председателя исполкома, а затем председателем (с 1992 года — главой администрации района).

В период его руководства в 80-е годы было сдано более 200 тыс. кв. м жилья, построены 12 детских садов и 14 школ, ликвидировано более 66 тыс. кв. м аварийного жилья. При участии Константина Архипова прошла реконструкция швейной фабрики «Одежда», Свердловского инструментального завода, «Промсвязи», завода имени Воровского и концерна «Русские самоцветы». Благодаря ему появились культурно-досуговый центр «Дружба», парк между улицами Чкалова и Громова и центр «Парус надежды».

За вклад в развитие города и долгую службу Константин Архипов был награжден орденом «Знак Почета» и в 1998 году получил звание почетного гражданина Екатеринбурга. Он скончался в 2006 году.

Имя Константина Архипова носит парк в Юго-Западном микрорайоне, Екатеринбургская детская школа искусств №6. В память о нем ежегодно проводятся лыжные гонки и шахматный турнир, а выпускникам школ вручается премия имени бывшего главы.

Полина Бабинцева