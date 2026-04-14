В думе Екатеринбурга призвали переделать памятную доску бывшему главе района

Бывший глава Ленинского района Екатеринбурга Константин Архипов «не похож на себя» в представленной мэрией иллюстрации мемориальной доски, которую планируется установить на здание районной администрации в мае, заявил депутат Александр Колесников («Единая Россия») на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и МСУ. Он подчеркнул, что автор должен переделать работу. «Евгений Константинович, сын, работает над этим со скульптором, семья взяла в свои руки»,— пояснила действующая глава Ленинского района Элена Беруашвили.

Иллюстрация мемориальной доски бывшему главе Ленинского района Константину Архипову

Фото: Администрация Екатеринбурга Иллюстрация мемориальной доски бывшему главе Ленинского района Константину Архипову

Господин Колесников подчеркнул, что изображение Константина Архипова на доске является «не делом семьи, а делом города и района». «Человек достойный. Меня всегда поражал центр города, дома зачуханные стояли. Порядок начал наводить Константин Архипов, хотя в 1990-ые годы ему было работать сложно, у него опыт был еще коммунистический»,— сказал единоросс.

Константин Архипов начал трудовую деятельность в администрации Ленинского района в 1968 году: был мастером, прорабом и главным инженером. Впоследствии он стал заместителем председателя исполкома, а затем председателем (с 1992 года — главой администрации района). Господин Архипов возглавлял район в течение 23 лет. В 2006 году он скончался.

Власти Екатеринбурга решили установить мемориальную доску Константину Архипову в конце марта. В том же месяце в гордуме призвали увековечить память о всех первых руководителях районов города. Депутаты отметили, что чиновники «приняли на себя самый существенный удар» в 1990-ые годы.

Василий Алексеев