Назначен новый гендиректор Тутаевского моторного завода
Генеральным директором ПАО «Тутаевский моторный завод» (дочернее предприятие ПАО «КамАЗ») назначен Дмитрий Гуртовой. Об этом сообщается на официальном сайте КамАЗа.
Дмитрий Гуртовой
Фото: ПАО «КАМАЗ»
Согласно данным сервисов проверки контрагентов, господин Гуртовой возглавляет завод с 12 мая. Новому руководителю 44 года. Он кандидат технических наук, окончил Камский государственный политехнический институт. Ранее Дмитрий Гуртовой работал на литейном заводе ПАО «КамАЗ» инженером-технологом, главным металлургом ПАО «КамАЗ», гендиректором Димитровградского литейного завода, Цифрового завода раздаточных коробок в Саратове.
Виталий Грибанов, который возглавлял завод с 2013 года, остался на предприятии в качестве консультанта гендиректора.
Тутаевский моторный завод открыт в 1968 году. Он специализируется на выпуске дизельных двигателей. Также завод производит коробки передач и детали к двигателям.