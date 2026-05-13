Вторую очередь волейбольного центра в Ярославле хотят завершить в августе

Строительство второй очереди волейбольного центра в Ярославле планируют закончить в августе 2026 года. Об этом на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города сообщил начальник управления по физкультуре и спорту мэрии Александр Легус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Вторая очередь планируется летом 2026 года, предварительно в августе. Это срок неточный, это предварительно было озвучено. Коллеги у нас стремятся завершить эти работы раньше, но пока ориентир на август. Возможно, сроки поменяются»,— сказал господин Легус.

Волейбольный центр строят с 2021 года с привлечением федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных источников. Первая очередь уже сдана: в нее вошли здания пляжной арены, тренировочного и подготовительно-восстановительного блоков. Объекты уже эксплуатируют, в том числе для проведения соревнований.

Вторая очередь включает основную арену на 5 тыс. мест, ее строительством занимается частный инвестор. Разрешение на работы действует до 17 декабря 2026 года. Арена будет использоваться для спортивных соревнований и крупных концертов.

Алла Чижова