Задержаны авиарейсы между Ярославлем и Сочи

Авиарейс из Сочи в Ярославль и обратно задержан на 13 часов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло обоих аэропортов.

Самолет из Сочи в Ярославль должен был вылететь 12 мая в 21:55, прибыть в Ярославль в 1:30 13 мая и в 2:30 улететь обратно. Однако этого не произошло: вылет в Ярославль был отложен сначала до 10:00, а затем до 11:00 13 мая. Время в пути составит 3 часа 25 минут.

Вместе с тем ярославский аэропорт закрыт для самолетов с 3:52 13 мая. Ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов, о снятии Росавиация не сообщала.

UPD: рейсы между Ярославлем и Сочи были отменены.

Алла Чижова