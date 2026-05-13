В Тутаеве отключили холодную воду

В Тутаеве Ярославской области 13 мая отключили холодную воду. Об этом сообщает администрация муниципального округа на своей странице во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Как указывается в сообщении, полное прекращение холодного водоснабжения началось в 3:20, оно продлится до 10:00. Помимо райцентра воды нет в поселках Константиновском и Фоминском.

Причиной отключения стал выход из строя основной задвижки ДУ 600 и остановка насоса на II подъеме. Во всех населенных пунктах организован подвоз воды. Поставщиком услуги является ООО «ЭкоВода».

Антон Голицын