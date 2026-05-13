«ТНС энерго Ярославль» нарастила выручку и прибыль

ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2025 году получило чистую прибыль в размере 931 млн руб., что в 5,4 раза больше, чем годом ранее (171 млн руб.). Информацию об этом публикует «СПАРК-Интерфакс».

Прибыль стала самой значительной за последние пять лет. Выручка компании также достигла пятилетнего максимума, составив 25,9 млрд руб. (22,7 млрд руб. в 2024 году).

ПАО «ТНС энерго Ярославль» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Ярославской области. Компания занимается приобретением и реализацией электрической энергии на оптовом и розничных рынках.

