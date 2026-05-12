БПЛА ВСУ чуть не попал в детский сад

Во вторник, 12 мая, силы ПВО отразили атаку девяти вражеских беспилотников на Оренбургскую область. Обломки БПЛА рухнули в Оренбурге на жилой дом, а взрыв выбил стекла в школе и детском саду. В жилом здании повреждены три квартиры, собственников эвакуировали. Школьников перевели на удаленное обучение, воспитанников детсада разместят в других дошкольных учреждениях. В Оренбурге, Орске и Ясном введен режим повышенной готовности.

В результате атаки беспилотников ВСУ на Оренбургскую область во вторник, 12 мая, впервые в регионе с момента начала СВО пострадали жилое здание и объекты социальной инфраструктуры, расположенные в Дзержинском районе, где нет промышленных объектов. Около 14:30 (MSK+2) в городе включили сирены и была объявлена воздушная тревога. После этого жители услышали звуки взрывов. В 14:40 губернатор региона Евгений Солнцев в своем канале Max сообщил о том, что на дом рухнули обломки сбитого БПЛА. У жилого здания повреждена кровля и выбиты стекла. В школе и детсаду от взрыва выбило стекла.

«Сегодня средствами ПВО Министерства обороны России отражена атака девяти БПЛА над территорией Оренбургской области. К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла. Пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

В жилом доме выбило стекла в трех квартирах. Всех жильцов эвакуировали, до прибытия оперативных служб, дом обесточили. Строители уже приступили к восстановительным работам.

На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой медицинской помощи, представители городской и областной власти. Собственникам квартир предложили временно разместиться в гостинице, этой возможностью воспользовалась одна семья.

На время ремонта учащихся школы, в которой от взрыва сбитой БПЛА выбило стекла, перевели на дистанционное обучение. Родителям воспитанников детсада, стекла которого также повредило взрывом, предложат временно посещать другое дошкольное учреждение.

С 10:20 до 15:54 (MSK+1) в Оренбургской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В регионе действовал план «Ковер». В Оренбурге, Орске и Ясном был введен режим повышенной готовности. Аэропорты Оренбурга и Орска более трех часов не принимали и не отправляли самолеты. В аэропорту Оренбурга задержались четыре рейса, один самолет отправился на запасной аэродром. Сейчас аэровокзалы работают в штатном режиме.

Атака БПЛА на Оренбуржье стала первой за май (с начала месяца угроза налета беспилотников объявляется в регионе уже в пятый раз). До этого силы ПВО сбивали беспилотную авиацию ВСУ над регионом 29 апреля.

С начала СВО Оренбургская область подвергается атакам ежемесячно. За все время спецоперации одним из самых серьезных стал налет БПЛА 19 октября 2025 года, когда беспилотник атаковал газоперерабатывающий завод в 30 км от Оренбурга и частично повредил инфраструктуру предприятия: в одном из цехов произошел пожар, который был устранен. Погибших и пострадавших не было.

Георгий Портнов