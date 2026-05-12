В Оренбурге при отражении атаки БПЛА кроме дома пострадали школа и детский сад

Во вторник, 12 мая, средствами ПВО над Оренбургской областью отразили атаку девяти БПЛА. От фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге кроме жилого дома пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Об этом сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

По словам главы региона, в зданиях частично выбиты стекла, пострадавших нет.

«Строители уже приступили к восстановительным работам. На время ремонта обучение будет проходить дистанционно. Родителям дошколят предложат временно посещать другое учреждение», — сообщает Евгений Солнцев.

Ранее сообщалось, что 12 мая при отражении атаки вражеских БПЛА был поврежден жилой дом. Пострадавших нет. В доме повреждены три квартиры, кровля, частично выбито остекление.

Руфия Кутляева