В Оренбургской области дроны впервые атаковали газовый завод

В Оренбуржье отменен режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Аэропорт Оренбурга работает в обычном режиме.

Впервые дроны атаковали газовый завод под Оренбургом.

«Частично пострадала инфраструктура газзавода. В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы. Пожарными расчетами МЧС, ОТП РСЧС идет ликвидация горения. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Угрозы населенному пункту объект не несет», — сообщил в своем Telegram-канале Евгений Солнцев.

По данным Минобороны РФ, над регионом дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 1 беспилотник.

