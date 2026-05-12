В Оренбуржье объявлена опасность атаки БПЛА

Угроза атаки вражеской беспилотной авиации объявлена в Оренбургской области во вторник, 12 мая. Об этом сообщает региональное правительство.

Аэропорты Оренбурга и Орска работают в штатном режиме. Задержек вылетов рейсов нет.

Также угроза атаки беспилотников объявлена в Самарской области. В регионе действует план «Ковер». Небо над Самарской и Ульяновской областью закрыто.

В аэропорту Курумоч задержан вылет трех рейсов (в Москву, Санкт-Петербург и Сочи). В Баратаевке отложено отправление двух самолетов (в Москву и Сочи).

