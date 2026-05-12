Тамбовский дорожник хочет взыскать с липецких властей 66,5 млн рублей

Тамбовское ООО «Аркс7», ранее занимавшееся крупными дорожными проектами в Липецкой области и находящееся на первой стадии банкротства, подало иск к ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» с требованиями на 66,5 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В качестве третьих лиц в споре указаны белгородское ООО «Проектстрой» и тамбовское ООО ДСПМК «Мичуринская». Исковое заявление пока не принято к производству, подробности требований не раскрываются.

По данным Rusprofile, агентство заключило с «Аркс7» 21 госконтракт на общую сумму около 12 млрд руб. В январе 2026 года с тамбовскими дорожниками расторгли два крупных контракта: на реконструкцию дороги Голиково—Задонье—Задоньевский в Елецком округе стоимостью 302,8 млн руб. и на строительство Западного обхода Лебедяни за 491,9 млн руб.

Согласно данным портала госзакупок, к работам в Елецком округе подрядчик так и не приступил, несмотря на полученный аванс в размере 121,1 млн руб. По контракту в Лебедянском округе компания выполнила работы на 198 млн руб., которые были полностью оплачены.

В марте управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) в отношении главы «Аркс7» Максима Дербина. По версии следствия, подрядчик заключил два госконтракта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а полученные бюджетные средства использовал не по целевому назначению. Предварительный ущерб — 300 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Аркс7» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель компании и гендиректор — Максим Дербин. Господин Дербин также контролирует липецкое ООО «Центр лаборатории» (технические испытания, исследования, анализ и сертификация). По итогам 2024 года выручка «Аркс7» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб. В отношении общества открыто 298 исполнительных производств на 167 млн руб. Остаток задолженности — 156 млн руб.

С июля 2025 года в «Аркс7» идет процедура наблюдения по его же иску о самобанкротстве. Временным управляющим утверждена Юлия Шиленко. Следующее заседание по этому делу пройдет 21 мая. Сумма требований кредиторов составляет 1,35 млрд руб.

Анна Швечикова