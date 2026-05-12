Жителя Ярославской области подозревают в убийстве двух родственников

В Ярославской области арестован местный житель, которого подозревают в убийстве сестры и ее супруга. Об этом сообщили в областных управлениях СКР и УМВД.

В даниловскую полицию 9 мая поступило сообщение от 57-летнего гражданина. Он рассказал, что в доме в деревне Еремеево обнаружил тела женщины и мужчины — сестры и ее супруга. Прибывшие на место оперативники заметили на телах признаки насильственной смерти. К расследованию подключились сотрудники уголовного розыска областного управления. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что к убийству причастен заявитель — брат погибшей.

По версии следствия, 8 мая родственники приехали из Ярославля в деревню, где произошла ссора из-за разногласий об освоении земельного участка. Конфликт вновь возник во время совместного распития алкоголя.

«Женщина попыталась выгнать брата из дома, завязалась драка, в ходе которой последний взял полено и нанес многочисленные удары по голове своим оппонентам, от причиненных ран граждане скончались»,— сообщили в УМВД.

После совершения преступления мужчина лег спать, а на следующий день попытался скрыть следы произошедшего и обратился в полицию. Позже подозреваемый дал признательные показания. Отдел СУ СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Алла Чижова