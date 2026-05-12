Воронежцам трижды перечислили вознаграждение за сообщения о пьяных водителях

В Воронежской области выплаты за сообщения о нетрезвых водителях в размере 5 тыс. руб. перечислили трем гражданам. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на власти региона. Уточняется, что в 2025 году было одобрено одно из трех обращений, в 2026-м — два из двух.

В Воронежской области система поощрений за сообщения о пьяных водителях начала работать в июле 2025 года. В начале 2026 года аналогичный закон приняли депутаты тамбовской облдумы. Однако размер выплат еще не определен, поэтому механизм пока не заработал.

С 2020 года практика поощрений за сообщения об автомобилистах в состоянии алкогольного опьянения начала действовать в 16 регионах России. Общая сумма вознаграждений за жалобы в полицию составляет 2,3 млн руб.

