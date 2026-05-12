Гражданский дорожный патруль

Гражданам выплатили уже более 2,3 млн руб. за жалобы в полицию на пьяных водителей, подсчитал “Ъ”. Сейчас такая практика применяется в 15 регионах, причем размер выплат ежегодно растет и кое-где достиг уже 20 тыс. руб. за сообщение. Статистика показывает, что в ряде субъектов жители неохотно жалуются на нетрезвых автомобилистов. А некоторые россияне, напротив, даже не приходят за деньгами, считая, что сигнализировать о нарушении — это их гражданский долг. Эксперты призывают расширять практику премирования на всю страну — с помощью портала «Госуслуг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Система премий за сообщения о пьяных водителях появилась в регионах с 2020 года. Первым стал ЯНАО, позже практику взяли на вооружение другие регионы. Как правило, деньги выплачивают в случае, если по результатам рассмотрения жалобы подтвердилось, что водитель был пьян, ГИБДД задержала его и составила протокол. Обобщением практики занимался Научный центр безопасности дорожного движения МВД в ежегодно публикуемых обзорах. В 2026 году такой обзор не выходил, и “Ъ” решил сам запросить данные у регионов.

В Вологодской области система действует с 2023 года: здесь платят не только за сообщения о пьяных водителях, но и за фиксацию выезда на встречную полосу. Размер вознаграждения возрос за три года с 3 тыс. до 15 тыс. руб. За все время существования механизма к 5 мая 2026 года поступило 167 обращений, произведено 93 выплаты на общую сумму 1,22 млн руб., подсчитал “Ъ” на основе данных областного правительства. Основная часть выплат приходится на 2025 год, когда вознаграждение повысили сначала до 10 тыс. руб., а потом до 15 тыс. руб.

В Бурятии сообщения о нетрезвых водителях оплачивают с октября прошлого года. В 2025 году за вознаграждением обратились 25 человек, получивших по 5 тыс. руб. В 2026 году его размер увеличили до 10 тыс. руб., и с начала года обращения направили уже 56 человек. Таким образом, суммарно выплаты составляют 685 тыс. руб. В региональном минтрансе отмечают, что не все сообщившие о пьяных водителях обращаются потом за вознаграждением, при этом популярность механизма среди граждан растет.

Один мужчина в регионе уже 15 раз сообщал о нарушениях.

В Магаданской области выплаты ввели в октябре 2024 года. Сначала гражданам платили по 5 тыс. руб., в 2025 году вознаграждение увеличили до 10 тыс. руб., а в апреле 2026 года — до 20 тыс. руб. За все время от граждан поступила 141 жалоба, рассказали “Ъ” в УГИБДД УМВД по Магаданской области. После проверки и обработки сообщений 29 гражданам выплатили в общей сложности 255 тыс. руб. «Ряд граждан умышленно не обращается за получением вознаграждения, ссылаясь на то, что информирование о нетрезвом водителе является их принципиальной гражданской позицией»,— добавили в областном ведомстве.

В Пермском крае система вознаграждения работает с февраля 2024 года — за каждый подтвержденный случай выплачивается по 5 тыс. руб. По данным краевого министерства территориальной безопасности, в 2024 году зафиксировано 28 обращений граждан (16 заявленных нарушений подтвердились), в 2025 году — 25 обращений (18 подтвердились). Общая сумма выплат составила 170 тыс. руб. Данных за 2026 год регион не предоставил, но власти уже заявили, что планируют увеличить размер вознаграждения.

В ЯНАО механизм поощрений распространяется не только на информирование о нетрезвом вождении, но также на сообщения о любых преступлениях и правонарушениях. По данным департамента региональной безопасности ЯНАО, за шесть лет выплаты получили 134 гражданина на сумму более 500 тыс. руб. Из них 90 сообщений поступило с жалобами на нарушителей ПДД (9 — в 2026 году). В этом году в ЯНАО размер вознаграждения был увеличен с 4 тыс. до 5 тыс. руб.

В Нижегородской области вознаграждение за сообщение о пьяных водителях предусмотрено с мая 2023 года. Сначала платили по 2 тыс. руб., а в 2025 году вознаграждение увеличили до 5 тыс. руб. Согласно данным областного министерства региональной безопасности, выплаты в 2025 году получили 164 человека, в 2026-м — еще 58.

В Амурской области механизм работает с 2024 года: за два года размер выплаты был увеличен с 5 тыс. до 20 тыс. руб. Всего поступило 142 обращения, вознаграждения получены в 99 случаях.

В Воронежской области выплаты ввели в июле 2025 года, размер их составляет 5 тыс. руб. В 2025 году поступило три обращения от граждан, заплатили за сообщение одному. В 2026 году поступило два обращения, по ним и произведены выплаты.

Система премирования граждан (на сумму от 3 тыс. до 10 тыс. руб.) за жалобы на пьяных автомобилистов существует в Брянской, Мурманской, Оренбургской областях, республиках Алтай, Тыва, Коми, Хабаровском крае. “Ъ” запросил статистику в этих регионах, но ответа не получил.

Тамбовская область отдельным законом ввела систему поощрений в феврале этого года, но их размер еще не был определен, поэтому механизм пока не заработал.

«Эксперименты, которые проводились в регионах, уже показывают эффективность,— комментирует ситуацию член Общественного совета Минтранса Вадим Мельников.— Думаю, что пора эти системы вознаграждений тиражировать на всю страну. Можно, например, внедрить универсальный механизм подачи сообщений через портал “Госуслуг”, и там же организовать процесс получения денег. Сейчас же получается немного странная история: в одном регионе — одна сумма, в другом — другая. Где-то можно получить деньги, где-то нельзя».

Эксперт обращает внимание, что многие граждане перемещаются между регионами и, возможно, хотели бы пользоваться этим инструментом независимо от того, куда они приехали.

Юрист, эксперт по безопасности движения «Народного фронта» Катерина Соловьева считает, что инструмент стоит применять только для фиксации серьезных нарушений (таких как пьяное вождение), чтобы исключить злоупотребления со стороны населения. Впрочем, отдельные «предприимчивые» граждане могут специально спаивать водителей, чтобы те садились за руль, и потом сообщать о них в полицию, предполагает она.

Иван Буранов, корсеть “Ъ”