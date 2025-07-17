В Воронежской области начнут платить за сообщения о пьяных водителях

В Воронежской области по постановлению губернатора Александра Гусева заработала система поощрений за сообщения о водителях, находящихся в состоянии опьянения. Заявивший сможет получить денежное вознаграждение в размере 5 тыс. руб., сообщила пресс-служба облправительства.

Сообщить о правонарушении сможет каждый совершеннолетний воронежец. Выплаты будут осуществляться из резервного фонда облправительства.

Для получения вознаграждения необходимо обратиться в полицию лично, по телефону или через сайт ГУ МВД по Воронежской области. Указать данные автомобиля и его локацию, а затем подать заявление в министерство региональной безопасности. Выплата совершается после задержания нарушителя и возбуждения дела.

В прошлом году в Черноземье выросло потребление всех видов алкоголя. Самые большие показатели во всех областях макрорегиона выпадают на долю пива и пивной продукции.

Ульяна Ларионова