Бывшего топ-менеджера криптобиржи Binance приговорили к пяти годам за мошенничество

Пресненский районный суд Москвы признал виновным в мошенничестве бывшего регионального директора криптобиржи Binance в СНГ Владимира Смеркиса. Его приговорили к пяти годам колонии общего режима, сообщило столичное управление прокуратуры.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Владимир Смеркис

Как установил суд, в июне 2024 года к Смеркису обратился криптоблогер с просьбой организовать рекламную кампанию. Смеркис согласился и пообещал, что привлечет 2 млн новых пользователей. За свои услуги Смеркис попросил более 8,8 млн руб.

Блогер перевел деньги на криптокошелек злоумышленника, однако последний не стал проводить рекламную кампанию. Полученными деньгами он «распорядился по личному усмотрению», уточнили в прокуратуре.

Владимира Смеркиса арестовали в мае 2025 года. Защита настаивала на невиновности подсудимого. Сам бывший топ-менеджер Binance утверждал, что вернул потерпевшему деньги «в сверхобъеме».

Никита Черненко