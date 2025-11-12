Боты вместо рекламы

В московский суд поступило уголовное дело бывшего директора криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя криптопроекта Blum Владимира Смеркиса. Его обвиняют в мошенничестве: по версии следствия, он получил от блогера деньги за рекламу в своем сервисе, а обещанной услуги не оказал. Защита настаивает на невиновности фигуранта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бывший директор криптобиржи Binance в СНГ Владимир Смеркис

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Пресненский райсуд столицы поступило уголовное дело Владимира Смеркиса. Фигуранту вменяют в вину особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Рассматривать это дело будет Ольга Киселькова.

Владимир Смеркис хорошо известен в сфере оборота криптовалюты. В 2022–2023 годах он работал региональным директором криптовалютной биржи Binance. Через несколько месяцев вместе с другим топ-менеджером Binance, Глебом Костаревым, основал криптоприложение Blum. Число пользователей сервиса через год достигло 20 млн. 17 мая 2025 года пресс-служба Blum сообщила, что Владимир Смеркис уходит с поста директора.

Потерпевшим по делу признан блогер Олег Полунин. Он рассказывает о торговле криптовалютой в своем Telegram-канале. По версии обвинения, между господином Смеркисом и господином Полуниным был заключен договор о рекламе услуг блогера в соцсетях. Однако, по материалам дела, господин Смеркис обязательства не выполнил, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению. После этого блогер обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По некоторым данным, ущерб, причиненный потерпевшему, составил $100 тыс.

16 мая 2025 года Замоскворецкий суд Москвы поместил господина Смеркиса в СИЗО-2 («Бутырка»).

Сам потерпевший в своем Telegram-канале, рассказывая о конфликте с обвиняемым, утверждал, что вместо обещанной рекламы он получил «накрутку ботов» на свой канал. Также он заявил, что предлагал господину Смеркису выплатить финансовую компенсацию и таким образом решить вопрос в досудебном порядке, на что господин Смеркис ответил отказом.

На первом заседании в Пресненском суде решался вопрос о продлении фигуранту срока действующей меры пресечения на время процесса. С соответствующим ходатайством обратилась гособвинитель, приведя в обоснование своей просьбы стандартные аргументы о том, что фигурант может скрыться или иным образом препятствовать правосудию.

Защита возражала против удовлетворения ходатайства гособвинителя и просила смягчить своему клиенту меру пресечения.

Адвокаты заявили, что на иждивении у господина Смеркиса находятся пятеро несовершеннолетних детей, а также супруга и пожилые родители.

У него есть большие финансовые обязательства, которые приходится выполнять его родственникам, в связи с чем семья находится в затруднительном положении. Защитники отметили, что до задержания их клиент активно помогал подразделениям, находящимся в зоне СВО, а также жертвовал деньги на помощь больным детям и бездомным животным. Средств, необходимых для того, чтобы скрыться с семьей за границей, у него сейчас нет. Ущерб, якобы причиненный потерпевшему, утверждает защита, был возмещен в полном объеме. Также адвокаты отметили, что, если у потерпевшего остались претензии к их клиенту, рассматривать их следует в гражданском суде.

«Может быть, была совершена ошибка, но никак не преступление. Прошу назначить господину Смеркису домашний арест. В ходе судебного следствия вы убедитесь, что этот человек невиновен, а аргументы обвинения голословны»,— заявил один из адвокатов.

Сам господин Смеркис также утверждал в суде, что вернул потерпевшему деньги «в сверхобъеме», и добавил, что хочет вернуться к семье и обязуется исправно являться в суд.

Отметим, что поддержать фигуранта пришли многочисленные родственники, друзья и коллеги, которые активно выражали недовольство по поводу присутствия в зале заседаний представителя СМИ.

В итоге суд доводам адвокатов не внял и удовлетворил ходатайство гособвинения. Следующее заседание назначено на 26 ноября.

Ефим Брянцев