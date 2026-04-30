CNN: конфликт с Ираном обойдется США вдвое больше заявленных Пентагоном $25 млрд

Конфликт с Ираном обойдется США в два раза больше, чем заявили в Пентагоне, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, если учитывать восстановление американских военных объектов, расходы составят $40-50 млрд.

29 апреля исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст сказал, что на военную операцию в Иране США уже потратили $25 млрд. Большую часть средств американцы потратили на боеприпасы, уточнил он.

В CNN напомнили, что удары Ирана по военным базам США на Ближнем Востоке нанесли значительный ущерб уже в первые несколько дней конфликта. Из-за иранских атак были также уничтожены несколько критически важных американских радиолокационных систем и самолетов, отметил телеканал.

США и Израиль начали наносить удары по Ирану 28 февраля, на время переговоров боевые действия приостановлены. В марте глава сенатского большинства Джон Тун говорил, что каждый день военной операции обходится США в $900 млн.