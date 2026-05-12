Brent продолжила расти на сообщениях о риске новой эскалации на Ближнем Востоке

Июльский фьючерс на нефть марки Brent превысил $108 за баррель, следует из данных биржи ICE на 18:39 мск. Сегодня утром индикатор составлял $105,33 за баррель.

Одновременно до $101,83 за баррель вырос фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июне, свидетельствуют данные биржи CME. Так рынки отреагировали на заявление американской и иранской сторон о дальнейшем разрешении конфликта. Несмотря на продолжающее с 8 апреля перемирие, президент США Дональд Трамп не исключил возобновления боевых действий. Он также раскритиковал предложенный Ираном мирный план.

Подробности — в материале «Ъ» «США готовятся к режиму возвращения огня».