В Тутаеве разработают проект нового актового зала

Правительство Ярославской области направит заявку в Минкульт России на строительство нового актового зала в Тутаеве. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Решение принято после обследования, проведенного «Проектным институтом», существующего актового зала во Дворце культуры. В 1998 году в здании произошел пожар, после которого помещение зала перестали использовать. Как рассказал губернатор, восстановить объект будет дороже, чем построить новый.

«Обследование показало, что крыша, чердачное перекрытие и ряд колонн находятся в аварийном состоянии, несущая способность конструкций зала снижена»,— сообщил Михаил Евраев.

В связи с этим принято решение о разработке проектной документации на строительство нового зала и направлении соответствующей заявки в Минкульт.

Алла Чижова