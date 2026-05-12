Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Защита Карапетяна ожидает самоотвода ереванского судьи

Защита главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна планирует добиться замены судьи Ваге Долмазяна, который рассматривает его уголовное дело. Как рассказал адвокат Арaм Вардеванян, суд в Ереване отказал бизнесмену в просьбе посетить могилу отца и продлил его домашний арест на два месяца.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Защитник также подчеркнул, что из-за ареста Самвел Карапетян лишен гарантии равенства в политическом процессе в период избирательной кампании. «Находясь под домашним арестом, Самвел Карапетян, в отличие от руководителей других политических сил, фактически лишен возможности вести полноценную предвыборную кампанию: встречаться с избирателями и публично представлять свою программу»,— сказал адвокат. На следующем заседании защита предоставит ходатайство, предложив судье взять самоотвод.

Летом 2025 года в отношении российского и армянского предпринимателя Самвела Карапетяна возбудили дело о публичных призывах к захвату власти. С того времени он находится под арестом (сначала в СИЗО, в конце прошлого года его перевели на домашний арест). Предприниматель создал партию «Сильная Армения», которая будет участвовать в парламентских выборах 7 июня. Политическая сила рассчитывает, что в случае победы пост премьера займет Самвел Карапетян.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Тюрьма и сума Самвелу Карапетяну не помеха».

Лусине Баласян

Новости компаний Все