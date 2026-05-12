Защита Карапетяна ожидает самоотвода ереванского судьи

Защита главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна планирует добиться замены судьи Ваге Долмазяна, который рассматривает его уголовное дело. Как рассказал адвокат Арaм Вардеванян, суд в Ереване отказал бизнесмену в просьбе посетить могилу отца и продлил его домашний арест на два месяца.

Защитник также подчеркнул, что из-за ареста Самвел Карапетян лишен гарантии равенства в политическом процессе в период избирательной кампании. «Находясь под домашним арестом, Самвел Карапетян, в отличие от руководителей других политических сил, фактически лишен возможности вести полноценную предвыборную кампанию: встречаться с избирателями и публично представлять свою программу»,— сказал адвокат. На следующем заседании защита предоставит ходатайство, предложив судье взять самоотвод.

Летом 2025 года в отношении российского и армянского предпринимателя Самвела Карапетяна возбудили дело о публичных призывах к захвату власти. С того времени он находится под арестом (сначала в СИЗО, в конце прошлого года его перевели на домашний арест). Предприниматель создал партию «Сильная Армения», которая будет участвовать в парламентских выборах 7 июня. Политическая сила рассчитывает, что в случае победы пост премьера займет Самвел Карапетян.

Лусине Баласян