Тюрьма и сума Самвелу Карапетяну не помеха

За полтора месяца до парламентских выборов в Армении борьба оппозиции и власти накаляется. 17 апреля в Ереване началось судебное разбирательство по делу главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, по итогам которого его домашний арест был продлен на три месяца, а незадолго до этого правоохранительные органы задержали несколько членов его партии по обвинению в даче взяток. Несмотря на это, бизнесмен упорно продолжает готовиться к выборам и выдвижению премьером: Карапетян передает управление бизнесом и начал процесс выхода из российского гражданства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самвел Карапетян на митинге партии «Сильная Армения» (11 апреля 2026 года)

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

17 апреля в Антикоррупционном суде Армении прошло первое судебное заседание по делу Самвела Карапетяна, арестованного в июне прошлого года (с декабря 2025-го он находится под домашним арестом). Поначалу при задержании ему вменялась в вину статья о публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его обещание «разобраться по-нашему» в конфликте между правительством и Армянской апостольской церковью.

Затем к этому обвинению добавились и экономические статьи, в частности легализация добытых преступным путем средств. Предприниматель обвинения отвергает. Его защита в начале судебного разбирательства первым делом попросила суд освободить бизнесмена из-под ареста. До парламентских выборов в Армении, назначенных на 7 июня, остается меньше двух месяцев, Карапетяну необходимо проводить встречи с членами партии и избирателями, поясняли адвокаты.

Во время заседания у здания суда собрались сотни сторонников Карапетяна, туда же прибыли полицейские наряды. Вскоре акция поддержки переросла в столкновения, одного из сторонников оппозиции ударили по лицу. В итоге 17 человек увезли в отделение за «неповиновение законному требованию сотрудника полиции» — они не освобождали проезжую часть.

С приближением выборов заметно ожесточилась конфронтация власти и оппозиции, а также усилилась мобилизация последней.

Так, 11 апреля партия «Сильная Армения» организовала шествие в центре Еревана, к которому, по оценкам самой политической силы и армянских СМИ, присоединились 30–40 тыс. человек.

С видеообращением к сторонникам в тот день выступил и сам Самвел Карапетян. В частности, он объявил, что полностью отходит от управления бизнесом и передает его детям, чтобы «служить Армении». Он пообещал построить «сильную экономику, крепкую дипломатию, профессиональную армию», «устойчивый мир». Обращаясь к вопросу идентичности нации, Карапетян призвал заменить «фальшивые армянские сердца» (намек на популярные в сети видео Никола Пашиняна, где он показывает руками сердце) на «настоящие армянские» — главным образом за счет восстановления отношений с церковью.

Митинг состоялся за два дня до того, как в ЦИК Армении открылась подача документов на регистрацию на выборы. Заявки принимаются до 23 апреля, и пока о проблемах с регистрацией каких-либо оппозиционных партий не сообщалось.

Однако сразу после открытия регистрации у «Сильной Армении» возникли другие сложности. Вечером 14 апреля в Ереване задержали двух членов партии — Гоар Гумашян и Вержине Степанян — по обвинению в нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период. А 16 апреля оппозиционеры сообщили, что в офисах партии в городе Арташат прошли обыски, в итоге задержали еще 15 членов «Сильной Армении» по делу о даче взяток. Антикоррупционный комитет сообщил о задержании 14 человек, 12 из них предписан домашний арест или запрет на выезд из страны.

«Почерк повторяется, цель понятна: создать так называемые основы, создать впечатление, что партия "Сильная Армения" использует благотворительную деятельность для осуществления незаконных действий, чтобы в дальнейшем не зарегистрировать партию для участия в выборах»,— прокомментировала задержания пресс-секретарь партии Марианна Каграманян.

Между тем, невзирая на сложности, Самвел Карапетян всерьез готовится к участию в выборах и выдвижению премьером от своей партии.

С этой целью он уже начал процесс выхода из гражданства России и Кипра, объяснив свое решение уверенностью в победе «Сильной Армении». Наличие гражданства другой стороны не единственное препятствие: по закону он должен как минимум последние четыре года постоянно проживать в Армении, чтобы баллотироваться. Впрочем, партия в случае победы планирует просто изменить эту конституционную норму парламентским голосованием.

Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян уже дал понять, что исключительно политическим противостоянием дело не ограничится. Когда на правительственном часе в парламенте премьера попросили прокомментировать критику Карапетяна в адрес властей относительно экономических последствий нарастающего напряжения в отношениях с Россией, он вдруг сказал: «Я делал прогноз и настаиваю на нем: упомянутый вами многогражданин к концу года обеднеет. Из-за взятых на себя крупных обязательств и их невыполнения его номинальные активы будут у него изъяты».

Судя по всему, речь идет о конфискации принадлежащих ГК «Ташир» «Электрических сетей Армении»: в прошлом году власти постепенно начали процесс национализации компании из-за выявленных нарушений.

Лусине Баласян