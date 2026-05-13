Корпорация генералов

В конце прошлой недели власти США ввели санкции против кубинской группы компаний GAESA и ее руководства. По мнению Вашингтона, она контролируется военными и является главным препятствием для либерализации экономики страны. Как выяснили журналисты Financial Times, если американцы и преувеличивают, то совсем немного.

Многие кубинские дороги ведут к группе компаний под общим названием Grupo de Administracion Empresarial SA (АО «Группа по управлению бизнесом»), более известной как GAESA. Это мегаконгломерат, которому принадлежат гостиницы в Гаване, курорты на побережье, банки, портовые склады, рыболовецкие суда, валютные магазины. У компании нет веб-сайта, она не публикует отчетность, а ее система управления остается закрытой. По крайней мере, так говорят журналисты Financial Times, изучившие загадочную компанию после введения 7 мая в ее отношении санкций США. Результаты расследования были опубликованы 12 мая.

Газета напоминает, что еще в марте этого года внимание к GAESA привлек госсекретарь США Марко Рубио, возглавляющий переговоры двух стран об окончании энергетической блокады со стороны США.

Марко Рубио назвал GAESA «контролируемой военными холдинговой компанией… от которой ни копейки не поступает в государственную казну».

По словам госсекретаря, прибыль группы не идет на строительство или содержание школ, дорог или обеспечение населения продовольствием.

С господином Рубио согласны опрошенные FT кубинские экономисты. «Они представляют собой своего рода параллельное экономическое государство»,— считает экономист Павел Видаль, ранее работавший в Центральном банке Кубы, а сейчас — профессор в Папском Ксаверианском университете в Колумбии. О том, насколько влиятельна эта структура, говорит хотя бы тот факт, что ее глава Ания Гильермина Ластрес Морера имеет звание бригадного генерала и является членом ЦК Коммунистической партии Кубы. По оценкам экспертов, на деятельность компании приходится 40% национального ВВП страны.

Компания была создана после распада СССР, когда страну открыли для туризма и денежных переводов из-за рубежа.

Тогда военные объекты на побережье были превращены в отели, самолеты были переоборудованы для перевозки туристов. GAESA быстро расширялась, когда в 2008 году страну возглавил Рауль Кастро, брат Фиделя. Он считал, что военные лучше других государственных структур справляются с управлением бизнесом. GAESA стала вездесущей.

За последнее десятилетие инвестиции в туризм значительно превысили вложения в энергетику и водоснабжение, что отчасти является отражением бурного строительства отелей компанией GAESA.

Согласно исследованию проживающего в США кубинского экономиста Рикардо Торреса Переса, в период с 2019 по 2024 год, когда экономика находилась в кризисе, 40% от общего объема инвестиций в стране были направлены в туризм и только менее 10% — в базовую инфраструктуру.

Эксперты считают вопрос GAESA одной из самых сложных политических тем в переговорах с США.

Любые действия, направленные на развитие частного сектора на острове, должны будут учитывать огромное политическое и экономическое влияние конгломерата. Высказываются мнения, что либерализация экономики страны без расформирования GAESA просто невозможна.

В переговорах с США Куба, в свою очередь, утверждает, что открыта для обсуждения вопросов демократии, прав человека, деловых возможностей и сотрудничества в области миграции и наркотрафика. При этом Гавана настаивает, что политическая, правовая, социальная и экономическая системы страны не являются и не будут являться предметом обсуждения.

Екатерина Наумова