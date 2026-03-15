Гавану задушат в объятиях

Официальные лица Кубы и США подтвердили начало двусторонних переговоров об окончании энергетической блокады, в которой остров находится уже несколько месяцев. При этом если в Гаване говорят о «принципе равенства и уважения политических систем», то в Вашингтоне — о «дружеском захвате» власти. Потенциальным преемником действующего президента Кубы Мигеля Диас-Канеля может стать внук бывшего президента Рауль Гильермо Родригес Кастро, который играет одну из ведущих ролей в двусторонних переговорах.

Фото: Alejandro Azcuy / Cuba Presidency / Handout / Reuters

После трех месяцев нефтяной блокады со стороны США ситуация на Кубе близка к гуманитарной катастрофе: веерные отключения электроэнергии длятся до 15 часов в сутки, работа производств и учреждений серьезно затруднена, люди сталкиваются с нехваткой продовольствия. Власти пытаются справиться с энергетическим кризисом за счет альтернативных источников энергии и наращивания добычи нефти, однако ее объемы пока покрывают лишь треть потребностей страны.

Именно энергетическое давление, судя по всему, и заставило Гавану пойти на переговоры с США.

Сообщения о контактах между властями Кубы и США начали появляться еще в середине февраля. В начале марта Дональд Трамп публично провозгласил идею «дружеского захвата» власти и рассказал, что поручил переговорный трек госсекретарю Марко Рубио. По словам президента, он ведет переговоры с кубинцами «на самом высоком уровне». «Они так сильно хотят заключить сделку, вы даже не представляете»,— поделился Трамп. С тех пор никаких подробностей о встречах, составе переговорщиков и обсуждаемых договоренностях не раскрывалось.

В пятницу, 13 марта, в Гаване впервые официально подтвердили факт диалога с США. Президент Мигель Диас-Канель выступил с полуторачасовым видеообращением, в котором рассказал о переговорах и ситуации в стране, уже три месяца живущей без поставок нефти из-за американской блокады. По словам Диас-Канеля, переговоры находятся на начальной стадии и являются частью «очень деликатного процесса». «Эти дискуссии были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям»,— добавил президент, отметив, что речь идет прежде всего об урегулировании энергетического кризиса. По его словам, с кубинской стороны в переговорах участвуют он сам, бывший президент Рауль Кастро и некоторые члены компартии. «Мы выразили готовность продолжать процесс на основе принципов равенства, уважения политических систем обеих стран, суверенитета и самоопределения»,— подчеркнул он.

Накануне в Гаване объявили о помиловании 51 политзаключенного в качестве «жеста доброй воли». Этот шаг стал результатом договоренности, достигнутой министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом и папой Львом XIV в Ватикане в конце февраля. Ватикан десятилетиями служил посредником в решении гуманитарных вопросов между Гаваной и Вашингтоном, и новая договоренность могла быть одним из требований США к руководству острова. Подобной тактики Вашингтон уже придерживался в отношениях с Венесуэлой после захвата Николаса Мадуро, а также в рамках нормализации отношений с Белоруссией. К моменту обращения Диас-Канеля правозащитники сообщили личности двух освобожденных мужчин, приговоренных к длительным срокам за участие в масштабных протестах 11 июля 2021 года. Считается, что общее число политзаключенных в стране превышает 1200 человек.

Примечательно, что во время выступления Диас-Канеля рядом с ним находился внук бывшего президента Рауль Гильермо Родригес Кастро. Известно, что он долгое время возглавлял охрану своего деда и тесно связан с военным концерном GAESA, контролирующим значительную часть кубинской экономики.

Издание Axios со ссылкой на американские источники ранее называло его потенциальным преемником кубинского лидера. Агентство Bloomberg после новостей из Гаваны сообщило, что американские официальные лица уже провели переговоры с Раулем Гильермо Родригесом Кастро о возможном транзите власти на острове.

По данным агентства, США намерены добиться смены режима на Кубе без применения военной силы за счет экономического давления. Предполагается, что ситуация будет развиваться по венесуэльскому сценарию, но с оговорками. В Вашингтоне рассчитывают обвинить нынешнего кубинского президента в провале политических и экономических реформ и привести к власти лояльного кандидата, готового выстраивать диалог со Штатами в заданных ими рамках. В конечном итоге, по замыслу Вашингтона, страна должна оказаться в зависимом положении от США.

Вероника Вишнякова