Два человека пострадали при ударе БПЛА в Энергодаре

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА вновь атаковали Энергодар Запорожской области. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (АЭС) Евгения Яшина.

«Пострадавшие находятся в медучреждении, им предоставлена медицинская помощь. Повреждения получили объекты городской инфраструктуры и жилые здания»,— уточнила госпожа Яшина в комментарии ТАСС.

Собеседница агентства добавила, что один из выпущенных по Энергодару дронов взорвался на детской площадке. На месте ЧП продолжается оценка степени повреждений. Сохраняется угроза повторных атак, уточнила Евгения Яшина.

Энергодар — город-спутник Запорожской АЭС. Регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Сегодня беспилотники ударили по двум автозаправкам на выезде из города. Загорелась одна из колонок и автомобиль. Из-за опасности новых ударов закрыли движение через городской пункт пропуска.