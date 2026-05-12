Энергодар закрыли на въезд и выезд из-за ударов БПЛА

Беспилотники ВСУ ударили по двум автозаправкам на выезде из Энергодара Запорожской области. Движение через городской пункт пропуска в обе стороны запрещено из-за опасности повторных атак. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram.

При ударе по АЗС загорелась одна из колонок и автомобиль, рассказал господин Пухов. Информации о пострадавших нет. Мэр Энергодара подчеркнул, что угроза повторных атак БПЛА сохраняется. Гражданам рекомендуется оставаться в укрытиях и не приближаться к автозаправочным станциям, указал он.

В последние недели российские официальные лица заявляло об атаках на Запорожскую АЭС и ее город-спутник Энергодар. Как рассказывал глава «Росатома» Алексей Лихачев, из-за повреждения БПЛА электротехнического оборудования в городе с 30 апреля по 3 мая полностью отсутствовало электроснабжение. 3 мая руководство ЗАЭС сообщило об ударе по лаборатории внешнего радиационного контроля. 9 мая на станции и в Энергодаре ударов не фиксировали, отмечал господин Лихачев.