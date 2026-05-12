Гендиректора «Тверьавтотранса» арестовали по делу о получении взяток

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО до 7 июля генерального директора АО «Тверьавтотранс» Федора Петрушина. Под стражу взяли еще двух обвиняемых: Сергея Булычева и Сергея Атанова. Их обвиняют в получении взяток, сообщила пресс-служба столичных судов.

По данным правоохранительных органов, Сергей Булычев занимал пост директора ПАТП-1. Сергей Атанов — бывший глава ГКУ «Организатор перевозок Тверской области».

Дело связано с получением взяток в сфере перевозок. Ранее Басманный суд по аналогичному обвинению арестовал бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова.

Никита Черненко