Бывшего главу тверского минтранса обвинили в получении взяток

Басманный районный суд Москвы арестовал до 7 июля бывшего министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова. Его обвинили в получении взяток, сообщила пресс-служба судов столицы.

Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, по делу допросили врио гендиректора АО «Тверьавтотранс» Федора Петрушина, бывшего директора ПАТП-1 Сергея Булычева и экс-главу ГКУ «Организатор перевозок Тверской области» Сергея Атанова. Подробности дела неизвестны.

Сергей Верхоглядов был министром транспорта Тверской области с 2021 по 2024 год. В регионе он курировал пассажирские перевозки и транспортную инфраструктуру. По данным СМИ, местные жители собирали подписи за его отставку, после чего чиновника сняли с поста.

Никита Черненко