Президент «Реала» Флорентино Перес проведет экстренную пресс-конференцию

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выступит с экстренной пресс-конференцией футбольного клуба. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

Пресс-конференция должна начаться в 18:00 по местному времени (19:00 мск), после заседания совета директоров клуба. Ранее различные медиаресурсы, включая The Athletic, сообщали, что «Реал» провел переговоры с Жозе Моуринью; португалец является основным претендентом на пост следующего главного тренера команды.

В начале текущего сезона «Реалом» руководил Хаби Алонсо. В январе его сменил Альваро Арбелоа.

Второй сезон подряд мадридский гранд завершил без трофеев. В чемпионате Испании он идет вторым и за три тура до финиша лишился шансов на чемпионство. Из кубка страны клуб вылетел в 1/8 финала, уступил — 2:3 — «Альбасете», середняку второго по силе дивизиона; Лигу чемпионов покинул, проиграв в четвертьфинале мюнхенской «Баварии» — 4:6 по сумме двух встреч; в финале Суперкубка не справился с «Барселоной» — 2:3.

Арнольд Кабанов